В Ленобласти дорожные службы справились с последствиями снегопада

Следующий снегопад синоптики прогнозируют на 31 октября.

На дороги Ленобласти выехало 400 единиц уборочной техники. Бороться со снегопадом дорожники предпочли с помощью соляной смеси и растворов. Об этом сообщила пресс-служба комитета по дорожному хозяйству Ленобласти.

Чтобы обработать дороги и магистрали спецслужбам пришлось израсходовать более тысячи кубометров песко-соляной смеси и порядка 47 тонн чистой соли. Около тысячи километров пришлось очищать от снега и льда. Больше всего осадков выпало во Кировском, Гатчинском, Приозерском, Ломоносовском и Всеволожском районах. ГКУ "Ленавтодор" обратился с просьбой к автомобилистам касательно соблюдения скоростного режима.

Прогноз синоптиков пока не утешает автомобилистов. Ожидаются температурные качели и мокрый снег. Вечером температура воздуха опуститься до -6 градусов по Цельсию, днем поднимется до +4 градусов.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Щеглово рабочий подозревается в совращении школьницы.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти