735 коммунальных машин чистят Петербург от снега

Дорожные службы Петербурга активизировали работу.

В первой половине воскресенья, как и предупреждал синоптик Михаил Леус, в Петербурге прошёл снегопад, сопровождавшийся гололёдом. Однако городские службы оперативно справились с последствиями непогоды.

Как сообщили в Комитете по благоустройству, на улицах города работают 735 единиц спецтехники, которые очищают дороги от снега и обрабатывают их противогололедными материалами. В первую очередь убираются ключевые магистрали, затем второстепенные улицы и переулки.

"831 сотрудник предприятий вручную разгребает снег там, где техника не может пройти. Основное внимание уделяется тротуарам, остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам" Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

В ведомстве подчеркнули, что такие "погодные качели" не стали неожиданностью для дорожных служб. Наготове находится как зимняя, так и летняя техника, что позволяет оперативно реагировать на изменения погоды.

Ранее Piter.TV сообщал, что весна в Петербург придёт после 18 марта.

Видео: ВКонтакте / Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга