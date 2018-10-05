В больнице Марии Магдалины бесполому ребенку возвращают половые органы

Ребенок родился с хромосомным набором девочки, но выглядит как мальчик.

В Детской городской больнице № 2 хирурги провели уникальную пластическую операцию бесполому пациенту. Это одна из самых сложных операций, которую приходилось проводить петербургским андрологам. Об этом сообщает "Петербургский Дневник" со ссылкой на представителя детского стационара.

Ребенок родился с хромосомным набором девочки, но выглядит как мальчик. Половые органы отсутствуют.

У пациента частично отсутствовали внутренние половые органы и полностью отсутствовали внешние. В декабре прошлого года был проведен первый этап операции, в ходе которой были восстановлены половые органы. Сейчас предстоит второй этап, результатом которого должно стать восстановление ряда других жизненно важных органов. Третий этап предстоит летом. Будут восстановлены функции половой и мочевыделительной системы пациента. пресс-служба больницы

Операцию проводил уролог-андролог Руслан Батрутдинов.

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Фото: Piter.TV