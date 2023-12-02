  1. Главная
В Петербурге восстановят детсад 1930-х годов на Пионерской за 792 млн рублей
Сегодня, 22:04
КГИОП утвердил проект реставрации исторического здания детсада в стиле конструктивизма.

В Санкт-Петербурге согласовали проект реставрации детского сада на улице Пионерская, 53. Объект 1930-х годов признан памятником культурного наследия регионального значения. Проект капитального ремонта и восстановления утвердил Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), сообщили в компании-разработчике.

Здание в стиле конструктивизма построено под руководством архитектора Мендельсона и использовалось как детсад для детей сотрудников фабрики "Красное знамя" с 1938 года. Новый проект предусматривает возвращение исторического облика и адаптацию пространства под современные требования.

Площадь детского сада составит 2178 кв. м., завершить реставрацию планируют во втором квартале 2026 года. Объём инвестиций оценивается в 792,5 млн руб. По словам руководителя проекта Владимира Рукавишникова, специалисты полностью восстановят оригинальные фасады и уберут поздние архитектурные элементы, нарушавшие композицию здания. Команда также работает над сохранением исторического квартала в сотрудничестве с КГИОП.

Фото: freepik (senivpetro)

Теги: детсад, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

