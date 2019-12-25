  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге восстановят церковь по просьбе Теодора Курентзиса
Сегодня, 15:22
70
IRINA_CHALKINA

В Петербурге восстановят церковь по просьбе Теодора Курентзиса

0 0

После ее восстановления в ней будут проходить концерты духовной музыки.

В четверг, 8 октября,  стало известно о том, что в Северной столице восстановят церковь по просьбе Теодора Курентзиса. Это намерение подтвердил губернатор Петербурга Александр Беглов во время встречи с дирижером.

Реьч идет о церкови Николая Чудотворца. В настоящий момент, её используют для хранения инструментов.

Мы договорились, что будем восстанавливать церковь. Это наша история

Александр Беглов

По задумке Курентзиса, после реставрации в церкве будут проводить концерты. 

Ранее мы сообщали о том, что реализацию проекта парка "Тучков буян" могут отложить на год.

Фото:Теодор Курентзис (Teodor Currentzis)/вк

Теги: беглов, теодор курентзис
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии