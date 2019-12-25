В Петербурге восстановят церковь по просьбе Теодора Курентзиса

После ее восстановления в ней будут проходить концерты духовной музыки.

В четверг, 8 октября, стало известно о том, что в Северной столице восстановят церковь по просьбе Теодора Курентзиса. Это намерение подтвердил губернатор Петербурга Александр Беглов во время встречи с дирижером.

Реьч идет о церкови Николая Чудотворца. В настоящий момент, её используют для хранения инструментов.

Мы договорились, что будем восстанавливать церковь. Это наша история Александр Беглов

По задумке Курентзиса, после реставрации в церкве будут проводить концерты.

Ранее мы сообщали о том, что реализацию проекта парка "Тучков буян" могут отложить на год.

Фото:Теодор Курентзис (Teodor Currentzis)/вк