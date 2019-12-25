В Петербурге восстановят 1 млн кв.м дорог за год

По данным Комблага города на Неве, с января по июнь специалисты провели работы на 516 800 кв.м. асфальтового покрытия.

Комитет по благоустройству Петербурга представил отсчёт по выполненным государственным контрактам на дорожный ремонт за январь-июнь 2022 года. За 12 месяцев в городе планируют восстановить 1 млн кв.м дорожного покрытия, сообщила пресс-служба Смольного.

Так, за первые 6 месяцев дорожники ведомства провели работы на 516 800 кв. м асфальта, 37 800 "квадратов" из которых относились к тротуарам. Также были проведены мероприятия по устранению выбоин и неровностей на улицах и проспектах во всех районах.

К концу второго полугодия планируется восстановить покрытие ещё на 474 300 кв.м, из них 61 700 кв.м будут занимать тротуары.

Ранее мы сообщили о том, что на аварийно-опасном перекрестке улицы Дыбенко и Товарищеского проспекта установили светофор.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"