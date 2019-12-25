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На аварийно-опасном перекрестке улицы Дыбенко и Товарищеского проспекта установили светофор
Сегодня, 15:22
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На аварийно-опасном перекрестке улицы Дыбенко и Товарищеского проспекта установили светофор

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Т-образный перекресток был отмечен как место концентрации дорожно-транспортных происшествий. Ежедневно здесь проезжает более 1000 автомобилей в час.

В Невском районе (перекресток улицы Дыбенко и Товарищеского проспекта) на аварийно-опасном переходе подключен новый светофор. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

Т-образный перекресток был отмечен как место концентрации дорожно-транспортных происшествий. Ежедневно здесь проезжает более 1000 автомобилей в час.

Светофорное регулирование на этом участке дороги позволит разделить транспортные и пешеходные потоки, сохранив пропускную способность улиц.

Адресная программа на текущий год предусматривает обустройство светофорных объектов по 22 адресам в девяти районах города.

Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха

Теги: светофор, товарищеский проспект, улица дыбенко
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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