В Петербурге воспитанников Суворовского военного училища вакцинируют от ковида

После введения препарата подростки находятся под наблюдением медиков в течение получаса.

В одной из детских поликлиник Петербурга проходит с 7 февраля вакцинация воспитанников 12-15 лет Санкт-Петербургского Суворовского военного училища.

С согласия родителей детей вакцинируют препаратом "Гам-КОВИД-Вак-М". Тем, кому исполнилось 15 лет, прививаются только после письменного согласия.

Перед прививкой врачи измеряют температуру и консультируют. После введения препарата подростки находятся под наблюдением медиков в течение получаса.

Сегодня учеников школы №547 в Красносельском районе вывели на улицу из-за сообщения о бомбе. На данный момент учатся в очном формате ученики 1-6 классов.

Фото: piter.tv