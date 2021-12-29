Учеников школы №547 в Красносельском районе вывели на улицу из-за сообщения о бомбе

На данный момент учатся в очном формате ученики 1-6 классов.

В школу №547 на улице Адмирала Коновалова в Красносельском районе поступило сообщение о заминировании. Школьники вместе с учителями были вынуждены покинуть здание.

Дети организованной колонной покинули школу и вышли на футбольное поле. Судя по кадрам, они успели надеть верхнюю одежду.

На месте работают сотрудники экстренных служб.

Напомним, что ученики 7-11 классов сейчас находятся на дистанционном обучении, однако с 14 февраля они вернутся в школы.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб