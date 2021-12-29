Учеников школы №547 в Красносельском районе вывели на улицу из-за сообщения о бомбе

В школу №547 на улице Адмирала Коновалова в Красносельском районе поступило сообщение о заминировании. Школьники вместе с учителями были вынуждены покинуть здание.
Дети организованной колонной покинули школу и вышли на футбольное поле. Судя по кадрам, они успели надеть верхнюю одежду.
На месте работают сотрудники экстренных служб.
Напомним, что ученики 7-11 классов сейчас находятся на дистанционном обучении, однако с 14 февраля они вернутся в школы.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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