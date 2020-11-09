В Петербурге воскресенье будет ветреным и дождливым

Днем столбики термометров покажут до +6...+8 градусов.

В воскресенье, 17 октября, в Петербурге пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В ночь на воскресенье будет облачная с прояснениями погода, днем ожидается переменная облачность. В ночные часы температура воздуха опустится до +4...+6 градусов. Днем столбики термометров покажут до +6...+8 градусов.

Завтра в Северной столице будет ветрено. В городе подует юго-западный, западный ветер. Его скорость составит 7-12 метров в секунду, а в прибрежных районах его скорость достигнет 15 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня будет слабо повышаться.

Ранее в Кронштадте во время "Двориады" упало дерево и прервало фестиваль.

Фото: Piter.tv