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В Кронштадте во время "Двориады" упало дерево и прервало фестиваль
Сегодня, 21:28
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В Кронштадте во время "Двориады" упало дерево и прервало фестиваль

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По данным телеканала, в результате инцидента была повреждена линия электроосвещения.

В субботу, 16 октября, в Кронштадте на фестивале дворовых видов спорта "Двориада" упало дерево, которое прервало фестиваль. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Сильный порыв ветра уронил дерево на территории "Кронштадского спортивно-оздоровительного центра". По данным телеканала, в результате инцидента была повреждена линия электроосвещения. Никто не пострадал. 

Отметим, что организаторы мероприятия оперативно оградили место падения дерева и переставили на безопасное расстояние кабины биотуалетов, которые находились поблизости.

Ранее в Гатчинском районе обнаружили дерево сливы, зараженное опасным вирусом.

Фото: телеканал Санкт-Петербург
 

Теги: двориада, дерево, кронштадт
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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