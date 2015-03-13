В Кронштадте во время "Двориады" упало дерево и прервало фестиваль

По данным телеканала, в результате инцидента была повреждена линия электроосвещения.

В субботу, 16 октября, в Кронштадте на фестивале дворовых видов спорта "Двориада" упало дерево, которое прервало фестиваль. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Сильный порыв ветра уронил дерево на территории "Кронштадского спортивно-оздоровительного центра". По данным телеканала, в результате инцидента была повреждена линия электроосвещения. Никто не пострадал.

Отметим, что организаторы мероприятия оперативно оградили место падения дерева и переставили на безопасное расстояние кабины биотуалетов, которые находились поблизости.

Ранее в Гатчинском районе обнаружили дерево сливы, зараженное опасным вирусом.

Фото: телеканал Санкт-Петербург

