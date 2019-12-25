В Гатчинском районе обнаружили дерево сливы, зараженное опасным вирусом

Вирус опасен для косточковых культур.

В питомнике растений в Гатчинском районе Ленобласти объявили карантин. Там обнаружили возбудителя оспы — потивирус шарки слив. Об этом сообщила пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Чтобы не допустить распространения опасного для растения вируса, ведомство установило карантинную фитосанитарную зону. Ее площадь составила 4,4 га питомника. Карантинный объект надо будет уничтожить. При такой мере запрещается выращивать и реализовывать посадочный материал косточковых культур на протяжении трех лет до полной ликвидации зараженного объекта.

Вирус шарки поражает сливы, абрикосы, персик. При заболевании ухудшается качество и уменьшается количество плодов, они начинают осыпаться. Потери урожая могут составить от 5% до 100%.

Фото: Россельхознадзор по Северо-Западу