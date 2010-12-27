В Шушарах вор с плоскогубцами украл с железнодорожной станции заземлители

Ущерб превысил 35 тысяч рублей.

Во вторник, 8 октября, петербуржец похитил высоковольтные заземлители на станции Паровозный Музей Пушкинского района. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по СЗФО.

В ведомстве отметили, что кражу совершили ночью. Вор похитил заземлители при помощи плоскогубцев. По подозрению в содеянном задержали 28-лентего местного жителя. Ущерб оценили в 35 тысяч рублей. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Отметим, что заземлители предназначены для обеспечения безопасности сотрудников железной дороги при работе с высоким напряжением контактной сети.

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Фото:пресс-служба УТ МВД по СЗФО