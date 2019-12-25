В честь праздника жители города получат тысячу открыток, посвященных Дню России.

Во вторник, 9 июня, стало известно о том, что в Петербурге волонтеры раздадут ленточки в цветах российского флага. Об этом сообщают пресс-служба Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Так,до 12 июня в Северной столице добровольцы раздадут праздничные ленточки в цветах национального флага. Получить такую ленточку можно у станций метро, на заправках, в продуктовых магазинах и аптеках.

Также в преддверии празднования Дня России горожане получат тысячу открыток.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный выделил еще миллиард рублей для бизнеса и промышленности.

Фото:pixabay