В Петербурге волонтеры "Турпомощи" помогли 117 тыс. туристам

Петербург удивил числом туристов, обратившихся за помощью побило прошлогодний рекорд

С 1 мая по 31 августа 2025 г. в Санкт-Петербурге к мобильной службе "Турпомощь/AskmeSPb" обратились более 117 тыс. туристов. Этот показатель превысил прошлогодний рекорд, когда консультации получили 100 тыс. 54 путешественника. Проект стартовал в мае и охватывал семь маршрутов в центре города: от Дворцовой площади до Невского проспекта, от Сенатской до Исаакиевской площади, от Казанской улицы до Невского проспекта, от канала Грибоедова до площади Искусств, от Большой Конюшенной улицы до Марсова поля, от Садовой улицы до Невского проспекта и от Конногвардейского бульвара до Новой Голландии. На каждом участке работали от 16 до 36 консультантов. Основные вопросы туристов касались маршрутов до достопримечательностей, способов проезда в пригороды, ресторанов, новых городских локаций и актуальных мероприятий. В проекте задействованы студенты и молодые специалисты в возрасте от 18 до 22 лет, прошедшие обучение и отбор. Все сотрудники должны владеть английским языком и знать историю Петербурга. Символом службы считается пес по кличке Изюм.

Ранее мы сообщили о том, что из Петербурга в Узбекистан запускаются дополнительные прямые рейсы.

Фото: Piter.TV