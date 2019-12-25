В Петербурге водителям разъяснили новые правила зимней парковки на трех улицах

Петербуржцев предупредили о жестких ночных ограничениях парковки зимой.

В Санкт-Петербурге с 5 декабря начали действовать новые ограничения ночной парковки на Новгородской улице, Подьяческой улице и Дмитровском переулке. Как сообщил Комитет по транспорту Санкт-Петербурга, перед вступлением мер в силу на Новгородской улице провели профилактический рейд для информирования автомобилистов.

Во время мероприятия специалисты разъяснили жителям и водителям порядок работы новых правил организации дорожного движения. На автомобили, припаркованные с нарушением будущих требований, разместили информационные буклеты с описанием изменений. Также держателей парковочных разрешений уведомили о введении новых ограничений.

Согласно правилам, еженедельные ночные ограничения парковки действуют по понедельникам, четвергам и пятницам с 00:00 до 07:00. На участках установлены знаки 3.27 "Остановка запрещена" с табличкой 8.5.7. В остальное время парковка разрешена в установленном порядке.

Комитет по транспорту сообщил, что в период действия ограничений автомобили, нарушающие правила остановки и стоянки, будут эвакуированы на специализированную стоянку. Водителям предусмотрен административный штраф в размере 4 500 рублей в соответствии с частью 5 статьи 12.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Фото: Комитет по транспорту Санкт-Петербурга