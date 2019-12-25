Водитель автобуса заплатит штраф в 15 тыс. за то, что не продезинфицировал салон

По словам обвиняемого, он поздно вернулся в город.

Фрунзенский районный суд Петербурга оштрафовал водителя, который не продезинфицировал салон автобуса на конечной остановке. Об этом рассказала объединенная пресс-служба судов города.

Нарушение было зафиксировано 5 июня 2020 на автовокзале №2 на набережной Обводного канале. Водитель не провел обработку салона транспортного средства дезинфицирующим средством в период межрейсового перестоя. Автобус курсирует по маршруту Холм ― Санкт-Петербург.

Мужчина подтвердил это и объяснил, что не успел провести обработку из-за позднего прибытия в Петербург в связи с пробками.

Суд назначил подсудимому штраф в размере 15 тыс. рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ЗакС поддержал законопроект о штрафах за незаконное размещение ларьков.

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