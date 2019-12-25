Водитель автобуса заплатит штраф в 15 тыс. за то, что не продезинфицировал салон

Фрунзенский районный суд Петербурга оштрафовал водителя, который не продезинфицировал салон автобуса на конечной остановке. Об этом рассказала объединенная пресс-служба судов города.
Нарушение было зафиксировано 5 июня 2020 на автовокзале №2 на набережной Обводного канале. Водитель не провел обработку салона транспортного средства дезинфицирующим средством в период межрейсового перестоя. Автобус курсирует по маршруту Холм ― Санкт-Петербург.
Мужчина подтвердил это и объяснил, что не успел провести обработку из-за позднего прибытия в Петербург в связи с пробками.
Суд назначил подсудимому штраф в размере 15 тыс. рублей.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что ЗакС поддержал законопроект о штрафах за незаконное размещение ларьков.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все