В Петербурге водитель выкинул в окно пакет с пистолетом

Автомобиль остановили по сообщению о возможной перевозке незаконной алкогольной продукции.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 13 декабря в Петербурге задержали водителя по подозрению в незаконном хранении оружия.

Инцидент произошел около дома № 20 по улице Подвойского. Изначально автомобиль Volkswagen Transporter остановили по сообщению о возможной перевозке незаконной алкогольной продукции. Но водитель отказался покидать транспортное средство и попытался скрыться.

Мужчина выбросил в окно пакет, в котором обнаружили предметы, похожий на пистолеты и боеприпасы. Проведенная проверка показала, что это два боевых пистолета, современного и довоенного времени, и патроны. У автомобилиста 1973 года рождения разрешающих документов на них не было.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье за незаконное приобретение, передачу, хранение, перевозку или сбыт оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ).

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Фото: Piter.TV