В Петербурге водитель угнанного каршеринга получил 7 лет за падение в котлован

Суд приговорил Огабека Турсунова к семи годам колонии за аварию и смерть пассажира.

Санкт-Петербургский суд назначил Огабеку Турсунову наказание в виде 7 лет колонии общего режима за угон автомобиля и ДТП с летальным исходом, произошедшее в мае 2024 года.

По данным ведомства, Турсунов признан виновным по ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон) и п. "в" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека лицом, не имеющим права управления транспортным средством). Кроме лишения свободы, суд лишил его права управлять транспортом на 2,5 года.

Инцидент произошёл 4 мая 2024 года, когда Турсунов, не имея водительского удостоверения, арендовал автомобиль Volkswagen через чужой аккаунт каршеринга и не остановился по требованию инспектора ДПС. В ходе преследования он не справился с управлением и въехал в зону дорожных работ на Московском шоссе, корпус 9А, упав в строительный котлован. В результате аварии пострадали два пассажира автомобиля, одного из которых госпитализировали, а другой скончался от полученных травм в больнице. Суд признал действия водителя причинно-следственной связью с произошедшей трагедией.

