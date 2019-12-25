В Петербурге водитель такси распылил перцовый баллончик в лица пассажиров

Его разозлило, что ему придётся везти ребёнка.

6 марта водитель "Яндекс.Такси" в Петербурге распылил перцовый баллончик в ходе конфликта с пассажирами. С ними находился трёхлетний ребёнок.

Известно, что таксист отказался везти семью, когда увидел с ними маленького мальчика. В ходе скандала он применил баллочник с газом.

Больше всего пострадала женщина. Ей вынесли молоко из ближайшего магазина, чтобы она смогла промыть глаза.

Матери ребёнка даже пришлось обратиться к медикам.

Ранее мы сообщили, что неизвестные с перцовым баллончиком выясняли отношения на "Академической".

Фото: Pixabay