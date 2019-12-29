В настоящее время полицейские устанавливают личности причастных.

В понедельник, 2 марта, стало известно о том, неизвестные с перцовым баллончиком выясняли отношения на "Академической". Об этом сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти.

Как оказалось, инцидент произошел поздно ночью. Общий язык не нашли две компании петербуржцев. В итоге дебоширы решили распылить перцовый баллончик. Правоохранители в подземке попытались остановить зачинщиков, но те убежали.

В настоящее время полицейские устанавливают личности причастных.

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Фото:pixabay