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В Репино мужчина напал на беременную женщину-таксиста
Сегодня, 15:09
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Alena_Zinovieva

В Репино мужчина напал на беременную женщину-таксиста

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Злоумышленник пытался задушить женщину и начал ее избивать.

Ночью 1 марта в поселке Репино произошло нападение на беременную женщину-таксиста. Об этом сообщает пресс-служба УВО.

Известно, что пассажир такси, находясь на заднем сиденье, внезапно начал душить женщину. Получив жесткий отпор, он стал избивать ее, игнорируя слова о том, что она беременна.

В итоге потерпевшей удалось вырваться и выбежать из машины. Она сразу же позвонила в полицию. В течение трех минут на место происшествия прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

Увидев патрульный автомобиль, нападающий попытался скрыться, однако его задержали и доставили в 81-й отдел полиции. Потерпевшую госпитализировали.

Ранее мы писали, что житель Кингисеппа лишился глаза после драки с мигрантом.

Фото: Piter.TV

Теги: беременность, нападение, такси
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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