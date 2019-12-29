Житель Кингисеппа лишился глаза после драки с мигрантом

Утром 29 февраля в полицию Кингисеппа поступило сообщение о драке двух мужчин 29 и 40 лет. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
Потасовка между местным жителем и уроженцем Азербайджана произошла возле кафе на Октябрьской улице. О причинах ссоры ничего не сообщается.
В результате драки с мигрантом потерпевший фактически лишился глаза. У него диагностировали многочисленные травмы и перелом черепа.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Стражи порядка ищут второго участника драки.
Ранее мы писали, что в однушке на Большой Зелениной нашли труп с пробитой головой.
Фото: Piter.TV
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