Житель Кингисеппа лишился глаза после драки с мигрантом

У мужчины диагностировали многочисленные травмы и перелом черепа.

Утром 29 февраля в полицию Кингисеппа поступило сообщение о драке двух мужчин 29 и 40 лет. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Потасовка между местным жителем и уроженцем Азербайджана произошла возле кафе на Октябрьской улице. О причинах ссоры ничего не сообщается.

В результате драки с мигрантом потерпевший фактически лишился глаза. У него диагностировали многочисленные травмы и перелом черепа.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Стражи порядка ищут второго участника драки.

Ранее мы писали, что в однушке на Большой Зелениной нашли труп с пробитой головой.

Фото: Piter.TV