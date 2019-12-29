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В однушке на Большой Зелениной нашли труп с пробитой головой
Сегодня, 9:58
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Alena_Zinovieva

В однушке на Большой Зелениной нашли труп с пробитой головой

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По подозрению в совершении преступления задержали собутыльника умершего.

Днем 1 марта в полицию Петроградского района поступило сообщение о том, что в однокомнатной квартире в доме №7 по улице Большая Зеленина лежит труп мужчины с проломленной головой. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По указанному адресу стражи порядка обнаружили тело 41-летнего мужчины. У погибшего диагностировали открытую черепно-мозговую травму.

По подозрению в совершении преступления был задержан хозяин указанной квартиры. Установлено, что во время распития спиртных напитков между убитым и задержанным вспыхнула ссора. По предварительной версии, подозреваемый схватил неустановленный предмет и ударил им по голове своего гостя. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

На месте преступления нашли деревянную палку и два молотка со следами бурого цвета. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее мы писали, что петербуржцу проломили череп в драке из-за парковки на улице Жуковского.

Фото: Piter.TV

Теги: конфликт, пьяная ссора, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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