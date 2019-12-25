В Петербурге водитель такси приставал к несовершеннолетней и спрашивал про ее интимную жизнь

В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

В пятницу, 25 февраля, в полицию Петербурга обратилась 34-летняя женщина и рассказала о домогательствах к ее несовершеннолетней дочери 2009 года рождения. Об этом стало известно Piter.TV.

Заявительница рассказала, что вызвала дочери машину через приложение "Яндекс такси". Когда девочка приехала домой, она рассказала матери о домогательствах водителя. По словам потерпевшей, мужчина приставал к ней, интересовался интимной жизнью, совершил развратные действия.

Подозреваемого задержали по "горячим следам". Им оказался 24-летний гражданин Таджикистана. В отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее в Петербурге мужчина через WhatsApp совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки.

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