В Петербурге водитель такси присылал школьнице интимные фото и сообщения

Подозреваемый задержан сотрудниками полиции.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 4 мая в полицию поступило заявление. Женщина сообщила, что ее дочери 2006 года рождения присылают сообщения интимного характера.

Сотрудники полиции установили, что непристойные смс отправлял водитель такси, который подвозил женщину со школьницей еще в январе.

Известно, что ранее мужчина задерживался сотрудниками ГИБДД за административные правонарушения.

Сейчас он дает показания, проходит проверка.

Ранее мы сообщили, что интернет-извращенец присылал 9-летней петербурженке фото своих гениталий.

Фото: Pixabay