Интернет-извращенец прислал 9-летней петербурженке фото своих гениталий

В обмен мужчина попросил ребенка отправить ему снимки без одежды.

Днем 22 апреля в полицию Василеостровского района Петербурга обратилась 35-летняя женщина и заявила об интернет-домогательствах в отношении ее 9-летней дочери. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, незнакомец под именем "Шамиль Шибаев" писал девочке в соцсети "ВКонтакте" в период с 01:18 до 14:00 18 апреля. Мужчина прислал ребенку фотографии своего полового члена, а взамен попросил отправить ему снимки без одежды.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет". Полиция ведет розыск интернет-развратителя.

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Фото: Piter.TV