Рецидивист изнасиловал падчерицу на Меншиковском проспекте

До этого он был семь раз судим.

Жителя Калининского района с "богатой" криминальной биографией обвинили в изнасиловании несовершеннолетней падчерицы. Об этом стало известно Piter.TV.

Накануне днем в полицию обратился 43-летняя женщина. Она рассказала, что ее 37-летний супруг около двух часов ночи в квартире на Меншиковском проспекте изнасиловал ее 17-летнюю дочь. Также он применил к ней физическую силу. До вчерашнего дня девушка скрывала этот факт.

Отчим доставлен в Следственный комитет. С 1999 по 2010 годы он был семь раз судим – за кражи, грабежи, разбои и хранение наркотиков. Последний раз он отбывал срок в 7 лет.

Ранее в Ленобласти отец изнасиловал свою 9-летнюю дочь.

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