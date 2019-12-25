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В Ленобласти отец изнасиловал свою 9-летнюю дочь
Сегодня, 10:04
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nastya960

В Ленобласти отец изнасиловал свою 9-летнюю дочь

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На мужчину заявила его бывшая жена.

Мужчина подозревается в изнасиловании собственной дочери, которой не исполнилось еще 14 лет. Об этом Piter.TV cсообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась 33-летняя женщина, которая проживает в городе Сланцы Ленобласти. Она рассказала, что в период с 17:30 17.04.2020 до 13:00 19.04.2020 в своей квартире её бывший муж совершил насильственные действия сексуального характера в отношении их общей 9-летней дочери.

Накануне подозреваемый был задержан в своей квартире. Возбуждено уголовное дело, мужчина находится под подпиской о невыезде.

В Ленобласти мужчина три года насиловал свою 11-летнюю падчерицу.

Фото: pixabay

Теги: изнасилование
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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