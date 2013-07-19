На Гренадерской улице внедорожник сбил мужчину с самокатом на "зебре"

Пострадавшего госпитализировали в Мариинскую больницу.

Вечером 22 апреля в Выборгском районе Петербурга произошло ДТП. На Гренадерской улице водитель внедорожника сбил мужчину с самокатом. В распоряжении Piter.TV появилось видео с моментом аварии.

В момент наезда пострадавший переходил дорогу по пешеходному переходу. По предварительной информации, водитель не заметил пешехода и не успел во время затормозить.

Машина ехала на небольшой скорости. На записи видно, как пешеход падает на асфальт. В результате ему потребовалась помощь медиков. С различными травмами пострадавшего госпитализировали в Мариинскую больницу. Врачи оценили его состояние как средней тяжести.

Ранее на Гатчинском шоссе Ford Focus сбил школьницу из-за неработающего светофора.

Видео: Piter.TV