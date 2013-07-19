На Гренадерской улице внедорожник сбил мужчину с самокатом на "зебре"

Вечером 22 апреля в Выборгском районе Петербурга произошло ДТП. На Гренадерской улице водитель внедорожника сбил мужчину с самокатом. В распоряжении Piter.TV появилось видео с моментом аварии.
В момент наезда пострадавший переходил дорогу по пешеходному переходу. По предварительной информации, водитель не заметил пешехода и не успел во время затормозить.
Машина ехала на небольшой скорости. На записи видно, как пешеход падает на асфальт. В результате ему потребовалась помощь медиков. С различными травмами пострадавшего госпитализировали в Мариинскую больницу. Врачи оценили его состояние как средней тяжести.
Ранее на Гатчинском шоссе Ford Focus сбил школьницу из-за неработающего светофора.
Видео: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все