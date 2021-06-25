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В Петербурге водитель переехал котенка, выпавшего из-под капота машины

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После происшествия котенок еще двигался.

Автомобиль переехал котенка во дворе дома №8/2 на улице Генерала Симоняка. По всей видимости, животное вывалилось из-под капота. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в ВКонтакте.

Котенок неожиданно оказался на дороге, и над ним проехала машина. Остался ли он жив — неизвестно. Автор поста в соцсетях призвал водителей проверять свои колесные арки перед поездкой. 

Недавно родились котята около дома, всем подъездом кормим и радуемся им, а тут такой сюрприз из-за невнимательности.

говорится в сообщении.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге коты массово выпадают из открытых в жару окон. 

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: котенок, смертельное дтп
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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