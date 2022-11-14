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В Петербурге водитель сломал челюсть прохожему за то, что он задел зеркало его машины

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Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу мировому судье.

Прокуратура Калининского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 36-летнего петербуржца. Он обвиняется в причинении вреда здоровью средней тяжести. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следователей, 8 апреля 2022 года у дома 32 корпус 1 по улице Демьяна Бедного у обвиняемого  произошел конфликт с прохожим из-за того, что тот задел рукой боковое зеркало его автомобиля. Автомобилист ударил прохожего кулаком по лицу, от чего он упал. После этого обвиняемый ударил мужчину ногой в лицо, сломав ему нижнюю челюсть.

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу мировому судье.

Ранее в Петербурге оправдали мужчину, который насмерть забил знакомого молотком.

Видео: Прокуратура г. Санкт-Петербурга

Теги: водитель, драка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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