В Петербурге водитель сломал челюсть прохожему за то, что он задел зеркало его машины

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу мировому судье.

Прокуратура Калининского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 36-летнего петербуржца. Он обвиняется в причинении вреда здоровью средней тяжести. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следователей, 8 апреля 2022 года у дома 32 корпус 1 по улице Демьяна Бедного у обвиняемого произошел конфликт с прохожим из-за того, что тот задел рукой боковое зеркало его автомобиля. Автомобилист ударил прохожего кулаком по лицу, от чего он упал. После этого обвиняемый ударил мужчину ногой в лицо, сломав ему нижнюю челюсть.

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу мировому судье.

Ранее в Петербурге оправдали мужчину, который насмерть забил знакомого молотком.

Видео: Прокуратура г. Санкт-Петербурга