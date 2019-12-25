В Петербурге оправдали мужчину, который насмерть забил знакомого молотком

ем не менее присяжные единодушно полностью оправдали Алексея Летавина.

В Петербурге вынесли вердикт по уголовному делу Алексея Летавина. Он убил и обокрал знакомого в Кронштадте. Об этом 9 ноября пишет объединенная пресс-служба города.

Следствие считает, что вечером 24 мая 2017 года Летавин на Восстания ударил не менее 17 раз молотком по голове, шее и груди знакомого. Мужчина скончался на месте. После этого Летавин похитил сумку погибшего, где были кошелёк с 5000 рублей, мобильный телефон, паспорт, водительские права, банковские карты и ключи от машины, квартиры и гаража. Тем не менее присяжные единодушно полностью оправдали Алексея Летавина.

Ранее петербуржец украл из цветочного вазу с 50 розами. Он рассказал, что проснулся утром и увидел цветы у себя дома, но не смог вспомнить, откуда они.

Фото: Piter.tv

