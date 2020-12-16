В Петербурге водитель автобуса задержал подростков зацеперов и сдал полиции

Зацеперы напали на водителя распылив газ.

В Петербурге водитель городского автобуса сумел задержать троих зацеперов, которые ранее применили против его коллеги перцовый баллончик, и передал подростков в полицию. С 24 августа в Петербурге трое подростков пытались забраться на крышу автобуса. Их заметил водитель и предпринял попытку остановить нарушителей. В ответ зацеперы распылили ему в лицо перцовый баллончик и скрылись.

Позднее эти же подростки вновь попытались зацепиться за автобус. Об этом водителю сообщил коллега, увидевший зацеперов. Шофёр остановил транспорт на остановке, сумел задержать нарушителей и передал их сотрудникам полиции, пишет 78.ru.

Фото: Piter.TV