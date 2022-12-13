В Петербурге водитель автобуса спас мужчину, которому стало плохо на улице

Неравнодушным водителем оказался Руслан Бураев.

В Приморском районе Петербурга водитель автобуса спас мужчину, который стало плохо на улице. Об этом рассказали 13 января в комтрансе.

Инцидент произошел накануне на пересечении улиц Афонская и Щербакова. Водитель остановил автобус, выбежал из кабины и оказал пострадавшему первую помощь. Дождавшись, когда мужчине станет лучше, водитель сел в автобус и продолжил свой маршрут.

Неравнодушным водителем оказался Руслан Бураев. Председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев поручил наградить его и попросил руководство "Третьего парка" рассмотреть возможность поощрения водителя.

Ранее телефонный мошенник выманил 3,3 млн рублей у пожилой петербурженки. Возбуждёно уголовное дело.

Фото: Piter.tv