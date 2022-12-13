Телефонный мошенник выманил 3,3 млн рублей у пожилой петербурженки

Возбуждён уголовное дело.

Во вторник, 10 января, в отдел полиции обратилась 67-летняя жительница Петербурга, которая стала жертвой телефонного мошенничества. Неизвестный аферист выманил у пенсионерки 3,3 млн рублей. Об этом стало известно Piter.TV.

Как рассказала женщина, в период с 14 по 29 декабря 2022 года ей поступали звонки на мобильный телефон от незнакомого мужчины, представлявшегося сотрудником службы безопасности "Центробанка". Мошенник сообщил пенсионерке, что с ее счетами происходят подозрительные действия и для сохранения денег их якобы требуется перевести на безопасные счета.

Заявительница несколькими транзакциями перевела денежные средства через банкоматы трёх разных банков на указанные счета. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что в Пушкине неравнодушный банковский сотрудник спас пенсионерку от мошенников.

Фото: Piter.TV