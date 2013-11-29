В Пушкине неравнодушный банковский сотрудник спас пенсионерку от мошенников

Пенсионерка поблагодарила внимательного менеджера и написала заявление в полицию.

Жительницу Пушкина пытался обмануть мошенник. Накануне, 12 ноября, ей позвонил "менеджер банка" и порекомендовал перевести средства на "безопасный счет", потому что сбережениями заинтересовались аферисты. Пожилая женщина отправилась к банкомату, чтобы провести денежную операцию, но ее остановил настоящий сотрудник финансовой организации.

По информации Piter.tv, молодой человек объяснил бабушке, что никуда не нужно переводить накопления. Он уверил ее, что сотрудники банков не звонят клиентам. Мужчина посоветовал пенсионерке написать заявление в полицию.

Пожилая женщина обратилась к правоохранителям. Стражи порядка завели уголовное дело.

Ранее на Piter.tv: на улице Адмирала Трибуца машина сбила 10-летнего мальчика на самокате.

Фото: Pxhere