В результате пенсионерка получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

В пятница, 21 февраля, стало известно о том, что в Петербурге водитель "Форда" припарковался в 80-летнюю женщину. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел у дома 17 по улице Константина Заслонова. По словам очевидцев, 24-летний водитель "Форда" пытался припарковаться. Однако молодой человек не заметил пенсионерку. В результате 80-летняя петербурженка получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

В ведомстве отметили, что молодой человек получил права в 2013 году.

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Фото:pixabay