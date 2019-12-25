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В Петербурге водитель "Форда" припарковался в 80-летнюю женщину
Сегодня, 12:26
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге водитель "Форда" припарковался в 80-летнюю женщину

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В результате пенсионерка получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

В пятница, 21 февраля, стало известно о том, что в Петербурге водитель "Форда" припарковался в 80-летнюю женщину. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел у дома 17 по улице Константина Заслонова. По словам очевидцев, 24-летний водитель "Форда" пытался припарковаться. Однако молодой человек не заметил пенсионерку. В результате 80-летняя петербурженка получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

В ведомстве отметили, что молодой человек получил права в 2013 году. 

Ранее мы сообщали о том, что момент ночной аварии на проспекте Большевиков попал на видео.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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