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Момент ночной аварии на проспекте Большевиков попал на видео

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Легковой автомобиль стал участником ДТП "с переворотом".

В ночь на пятницу, 21 февраля, на перекрестке проспекта Большевиков, 19 с улицей Дыбенко произошло ДТП: водитель легкового автомобиля въехал в дорожный забор. На записи видно, что автолюбителя подвела скользкая дорога.

Авария произошла около четырех часов ночи. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее мы сообщали о том, что во Всеволожском районе Ленобласти произошло ДТП, которое унесло жизни двух человек. Данную информацию подтвердил отдел пропаганды ГИБДД.

Видео: Piter.tv

Теги: авария, большевиков, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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