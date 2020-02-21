Момент ночной аварии на проспекте Большевиков попал на видео

Легковой автомобиль стал участником ДТП "с переворотом".

В ночь на пятницу, 21 февраля, на перекрестке проспекта Большевиков, 19 с улицей Дыбенко произошло ДТП: водитель легкового автомобиля въехал в дорожный забор. На записи видно, что автолюбителя подвела скользкая дорога.

Авария произошла около четырех часов ночи. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее мы сообщали о том, что во Всеволожском районе Ленобласти произошло ДТП, которое унесло жизни двух человек. Данную информацию подтвердил отдел пропаганды ГИБДД.

Видео: Piter.tv