Петербургские депутаты во втором чтении одобрили законопроект о проведении Дня отца

В первом чтении документ был принят еще в 2018 году.

Петербургские депутаты приняли во втором чтении законопроект о праздновании Дня отца на территории города.

Изначально праздновать День отца планировалось в третье воскресенье июня, однако дату перенесли на третье воскресенье октября. В первом чтении документ был принят еще в 2018 году и был выбран день, когда этот праздник отмечается в США, Франции и т.д. Однако в 2021 году День отца был утвержден на федеральном уровне в третье воскресенье октября.

Поправка в городском законопроекте позволит расходовать на проведение тематических мероприятий средства регионального бюджета.

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