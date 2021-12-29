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Петербургские депутаты во втором чтении одобрили законопроект о проведении Дня отца
Сегодня, 12:21
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербургские депутаты во втором чтении одобрили законопроект о проведении Дня отца

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В первом чтении документ был принят еще в 2018 году.

Петербургские депутаты приняли во втором чтении законопроект о праздновании Дня отца на территории города.

Изначально праздновать День отца планировалось в третье воскресенье июня, однако дату перенесли на третье воскресенье октября. В первом чтении документ был принят еще в 2018 году и был выбран день, когда этот праздник отмечается в США, Франции и т.д. Однако в 2021 году День отца был утвержден на федеральном уровне в третье воскресенье октября.

Поправка в городском законопроекте позволит расходовать на проведение тематических мероприятий средства регионального бюджета.

Фото: pexels

Теги: день отца, депутаты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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