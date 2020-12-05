В России впервые отмечают День отца

Праздник будет ежегодно отмечаться в третье воскресенье октября.

В России 17 октября впервые официально отмечают День отца. Праздник был установлен указом президента страны Владимира Путина от 4 октября 2021 года. Он будет ежегодно отмечаться в третье воскресенье октября.

В целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей постановляю установить День отца. из текста указа президента РФ

Напомним, в России также официально отмечается День матери. Эта дата была введена экс-главой РФ Борисом Ельциным в 1998 году. Праздник отмечается в последнее воскресенье ноября.

Ранее мы сообщали, что в этом году на ноябрьские праздники граждане России будут отдыхать четыре дня подряд из-за празднования Дня народного единства. Дата отмечается в четверг, 4 ноября. Вследствие этого следующий день также станет нерабочим. Затем следуют выходные – суббота и воскресенье.

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