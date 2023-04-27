Александр Беглов поздравил жителей Петербурга с Днём отца

Глава Северной столицы пожелал здоровья, счастья и благополучия, спокойствия в семье и успехов.

С 2021 года в третье воскресенье октября в России празднуется День отца. Этот праздник был учрежден указом президента России.

Никогда не поздно поздравить своих отцов, сказать им добрые слова и подарить заботу. Об этом сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"В нашем обществе традиционно велика роль мужчины в ответственности за благополучие и будущее детей. Надежные, трудолюбивые, твердые характером и умеющие принимать решение отцы – опора семьи. Они – наставники и, порой, первые герои для сыновей и дочерей. Личный пример отца – гарантия того, что ребенок вырастет достойным членом общества" Александр Беглов

Особенно важна роль отца в многодетных семьях. С каждым годом в Петербурге их становится всё больше. Сегодня в нашем городе более 55 тысяч таких семей – на 2 тысячи больше, чем год назад.

Задачи, которые решает правительство Санкт‑Петербурга: помочь семьям в воспитании детей, создать условия для раскрытия их талантов, получения образования и востребованной профессии, занятий спортом и творчеством

Отметим, что с 1 сентября Северная столица стала первым городом в России, отменившим родительскую плату за детский сад. В 2024 году будет полностью ликвидирован дефицит школ и детсадов.

Ранее Piter.TV сообщал, что на Среднерогатской улице достроили детский сад на 300 мест.

Видео: ВКонтакте / Правительство Санкт-Петербурга