  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге во вторник усилится ветер до 20 м/с
Сегодня, 13:30
158
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге во вторник усилится ветер до 20 м/с

0 0

Стихия будет бушевать в районе акватории Невской губы.

В Петербурге и Ленобласти во вторник, 19 декабря, обещают дождь и сильный ветер. Об этом жителей предупредил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в своем tg-канале.

Утром ветер начнется усиливаться на территории акватории Финского залива. С середины дня порывы будут достигать 15 м/с. В районе акватории Невской губы обещают до 20 м/с.

В прибрежных районах Санкт-Петербурга будет очень ветрено. Усиление ветра начнет от юго-запада, но с прохождением атмосферного фронта преобладающее направление ветра будет уже западным.

Александр Колесов, синоптик

Во второй половине дня будет происходить нагон воды с акватории Финского залива в устье реки Невы при ветре. По предварительным прогнозам, наводнение не ожидается, однако уровень воды может подняться до 130-150 см.

Кроме того, в Северной столице будет весь день моросить. Небо затянет плотными облаками. 

Ранее на Piter.tv: оттепель в Петербурге скоро закончится.

Фото: Pxhere

Теги: александр колесов, ветер, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии