В Петербурге во вторник усилится ветер до 20 м/с

Стихия будет бушевать в районе акватории Невской губы.

В Петербурге и Ленобласти во вторник, 19 декабря, обещают дождь и сильный ветер. Об этом жителей предупредил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в своем tg-канале.

Утром ветер начнется усиливаться на территории акватории Финского залива. С середины дня порывы будут достигать 15 м/с. В районе акватории Невской губы обещают до 20 м/с.

В прибрежных районах Санкт-Петербурга будет очень ветрено. Усиление ветра начнет от юго-запада, но с прохождением атмосферного фронта преобладающее направление ветра будет уже западным. Александр Колесов, синоптик

Во второй половине дня будет происходить нагон воды с акватории Финского залива в устье реки Невы при ветре. По предварительным прогнозам, наводнение не ожидается, однако уровень воды может подняться до 130-150 см.

Кроме того, в Северной столице будет весь день моросить. Небо затянет плотными облаками.

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Фото: Pxhere