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Электронные медкарты появятся во всех детских поликлиниках до конца 2020 года
Сегодня, 10:15
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nadezhda_sib

Электронные медкарты появятся во всех детских поликлиниках до конца 2020 года

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А во взрослых - до конца 2021.

Все медицинские учреждения Петербурга перейдут на систему электронных медицинских карт до конца 2020 года. Об этом 25 июля сообщили власти города.

Прежде всего электронные медкарты появятся в детских поликлиниках. Ее будут заводить сразу после рождения ребенка. Карту можно будет использовать и при переходе во взрослое медицинское учреждение. Одно из достоинств - гражданам больше не придется разбирать врачебный почерк. 

Планируется, что взрослые поликлиники и больницы перейдут на новую систему во второй половине 2021 года. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургские хирурги смогли пришить отрубленные пальцы мальчику из Псковской области. 

Фото: pixabay.com

Теги: медицина, медкарта, поликлиника, электронная карта
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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