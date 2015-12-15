Петербургские хирурги смогли пришить отрубленные пальцы мальчику из Псковской области

Он отрубил себе два пальца, когда колол дрова.

Хирурги петербургского Педиатрического университета успешно пришили 7-летнему мальчику два пальца на руке. Он потерял их во время рубки дров.

Инцидент произошел позавчера в Псковской области, уже вчера, 24 июля ребенок был доставлен в Санкт-Петербург. Операция началась в семь часов утра и завершилась только в 21:00, то есть она шла 14 часов. Бригаду хирургов возглавляли Борис Севрюгов и Андрей Иванов. Врачи сшили артерии и вены, по пальцам пошел магистральный кровоток, и это уже дает положительный прогноз.

В начале июня врачи смогли помочь мальчику из Карелии, он поступил в больницу с отсеченными пальцами.

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