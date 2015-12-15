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Петербургские хирурги смогли пришить отрубленные пальцы мальчику из Псковской области
Сегодня, 17:08
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nastya960

Петербургские хирурги смогли пришить отрубленные пальцы мальчику из Псковской области

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Он отрубил себе два пальца, когда колол дрова.

Хирурги  петербургского Педиатрического университета успешно пришили 7-летнему мальчику два пальца на руке. Он потерял их во время рубки дров. 

Инцидент произошел позавчера в Псковской области, уже вчера, 24 июля ребенок был доставлен в Санкт-Петербург. Операция началась в семь часов утра и завершилась только в 21:00, то есть она шла 14 часов. Бригаду хирургов возглавляли Борис Севрюгов и Андрей Иванов. Врачи сшили артерии и вены, по пальцам пошел магистральный кровоток, и это уже дает положительный прогноз. 

В начале июня врачи смогли помочь мальчику из Карелии, он поступил в больницу с отсеченными пальцами. 

Фото: pixabay 

Теги: пальцы, пришили пальцы, хирург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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