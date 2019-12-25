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В Петербурге во время парада с мотоцикла упал байкер
Сегодня, 16:50
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kraratau27

В Петербурге во время парада с мотоцикла упал байкер

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Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

В Северной столице во время мотопарада произошло ДТП - байкер, участвующий в мероприятии, упал с мотоцикла. Об этом сообщили на канале "Санкт-Петербург" 24 апреля. 

Причины ДТП неизвестны. Сейчас Piter.tv уточняет информацию о состоянии водителя.

Мотоциклисты начали путь в 15 часов дня на Дворцовой площади. Сейчас они подъезжают к Московскому проспекту. Конечной точкой станет финиш на Рощинской улице.

Ранее на Piter.tv сообщили, что заезд байкеров в день открытия мотосезона попал на видео.

Фото: pixabay

Теги: мотопарад, мотоцикл, падение байкера, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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