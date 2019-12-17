В Петербурге вновь искали бомбы в нескольких торговых центрах и городском суде

Сообщения о заминировании поступили на электронную почту УФСБ по Петербургу.

Вчера, 29 июня, некий "Юрик Лапшин" сообщил о заминировании торговых центров в Петербурге. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам мужчины, который прислал электронное письмо, неизвестный написал об заминировании ТЦ "Европолис" в Telegram, а затем удалил свой аккаунт. В связи с этим автор письма попросил эвакуировать людей и обыскать объект. Правоохранители не стали выводить посетителей на улицу. В результате проверки взрывных веществ не обнаружили.

Сообщение подобного содержания оказался не единственным. Вечером другие отправители сообщили о готовящемся взрыве в других торговых центрах и городском суде, угроза не подтвердилась.

На прошлой неделе в Петербурге задержали лжеминера торгового центра.

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