В Петербурге задержали лжеминера торгового центра

Злоумышленником оказался 48-летний мужчина.

В субботу, 27 июня, полицейские Петербурга задержали лжеминера торгового центра. Об этом Piter.tv сообщил источник из правоохранительных органов.

Неизвестным, который в пятницу сообщил о минировании торгового центра на Наличной улице, оказался 48-летний мужчина. В ходе досмотра у него обнаружили мобильный телефон, с которого и был совершен звонок. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Ранее мы писали, что петербуржец дважды рассказал, что "заминировал" ТК. Он забыл представиться и перезвонил.

Фото: Pixabay