В Петербурге изменили порядок разработки и утверждения схемы размещения НТО

Документ подписал губернатор Беглов.

В порядок разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектах в Петербурге внесли изменения. Речь идет о киосках и павильонах, устанавливающихся на земле из собственности Петербурга, сообщили в пресс-службе Смольного. Изменения в документ внес губернатор Александр Беглов.

Согласно официальным бумагам, до конца текущего года отдельные требования к размещению таких торговых объектов не будут применяться к тем точкам, которые на 27 сентября 2012 года оказались включенными в адресную программу размещения временных некапитальных объектов потребительского рынка. Свежие изменения позволят сохранить в городе порядка двух тысяч мест для размещения НТО.

Ранее мы рассказывали, что в 11 районах Петербурга поймали 49 нелегальных уличных торговцев.

Фото: pixabay