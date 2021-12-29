В Петербурге внесли 45 представлений из-за травмирования граждан зимой

В ходе проверок выяснили, что во многих организациях нарушали правила охраны труда, что потом приводило к травмированию горожан.

Во вторник, 15 февраля, в пресс-службе Генеральной прокуратуры России сообщили, что в Петербурге прокуратура всех районов внесла представления в адреса руководства ответственных организаций из-за нарушений, которые привели к травмированию горожан от гололеда или падения льда с крыш.

Всего было внесено 45 представлений. После рассмотрения постановлений нарушения устранили, опасные места очистили. Также выяснилось, что многие организации нарушали правила охраны труда. Так, рабочих не инструктировали, не обеспечивали их СИЗ, не давали отдохнуть положенное количество времени.

В Петербурге за месяц из-за гололедицы пострадали более 3 тысяч человек.

Фото: Piter.tv